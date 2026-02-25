«Histórico»: Comenzó modernización de la Plaza Bolívar de Cúa

La Alcaldía del municipio Urdaneta recibió el proyecto de la comisión encargada de la propuesta de actualización y modernización de la Plaza Bolívar de Cúa.

El alcalde Jonathan Herrera calificó la modernización de la plaza Bolívar como «algo histórico».

De esta manera, se dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la plaza, tal y como lo orientó el alcalde Jonatan Herrera el pasado 6 de octubre de 2025, durante la celebración del aniversario de Cúa.

La Plaza Bolívar de Cúa tiene 115 años de fundación, ya que se inauguró el 5 de julio de 1911, y a lo largo de la historia ha sufrido al menos ocho intervenciones, señala en nota de prensa la Alcaldía del municipio Urdaneta.

T/CO