Homenajearán en octubre al santo José Gregorio Hernández en el Monumental

El 25 de octubre, la parroquia Coche realizará un acto de homenaje por la canonización del santo venezolano José Gregorio Hernández, con una actividad central en el Estadio Monumental Simón Bolívar, «que quedará para la historia», adelantó este jueves la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

Durante su programa “Habla Caracas”, edición 104, como parte de la Operación Caracas Sonríe desde la parroquia Coche, Meléndez explicó que el 19 de octubre El Vaticano oficiará la ceremonia oficial, y el 25 Caracas hará lo propio en la popular parroquia.

“Primero allá, en El Vaticano, el día 19 de octubre que es el día del natalicio de José Gregorio. Después nos venimos el 25, aquí en Venezuela, con el acto central en Coche y al día siguiente va a ser en todos los estados de Venezuela”, anunció.

Caracas Sonríe

Por otra parte, Meléndez anunció que se entregará a los vecinos y vecinas de la parroquia, la semana próxima, el Centro Municipal de Apoyo al Poder Popular (CEMAP). “Lo vamos a dotar para inaugurarlo dentro de poco, ¿sabían que lo estábamos reparando?, pues ahorita lo tendremos al 100% funcionando”.

Asimismo, anunció que la Alcaldía de Caracas creó una empresa destinada a la reparación de ascensores. El secretario de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, GD José Rojas Eugenio, anunció que esta empresa para atender las necesidades de los bloques y edificios del sector, forma parte del balance de la segunda Transformación (2T) de la Operación Caracas Sonríe.

T y F/ VTV