Honduras: Detienen a implicados en conspiración de magnicidio y golpe de Estado

El fiscal general de Honduras, Joel Zelaya, informó hoy de la detención de tres ciudadanos, Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Catán Rivera, acusados de estar implicados en un plan de magnicidio contra el exmandatario Manuel Zelaya y un intento de golpe de Estado contra la actual presidenta, Xiomara Castro.

Los detenidos han sido formalmente acusados de «terrorismo y tentativa de asesinato» y se les vincula con una conspiración de grupos criminales que buscaba paralizar al Estado y alterar el orden constitucional.

Según el fiscal, el objetivo de la trama era poner en riesgo la paz y la democracia para impedir que se celebraran las elecciones generales de 2025.

El Ministerio Público señaló que el intento de atentado contra Manuel Zelaya no es un hecho aislado, sino parte de un plan más amplio para forzar la salida del gobierno de Xiomara Castro y, con ello, evitar los comicios generales previstos para el 30 de noviembre.

T/CO