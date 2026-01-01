Horario especial activa el Metro de Caracas y ferrocarril para este 01-Ene

El sistema Metro de Caracas y el Ferrocarril, anunciaron que este 1 de enero prestarán servicio comercial en horario especial, comprendido de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., así lo dio a conocer en días pasados a través de sus redes sociales oficiales.

La operadora de transporte subrayó la importancia de que los usuarios planifiquen sus traslados con antelación, a fin de garantizar un viaje seguro y oportuno durante estas fechas de alta movilidad.

El mensaje institucional incluyó un saludo de temporada dirigido a la población venezolana: “Desde el Metro de Caracas deseamos una feliz Navidad para toda Venezuela y un próspero año 2026”.

Por su parte, el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) en su cuenta de Instagram señalaron: ¡Gracias por confiar en nosotros! Seguimos trabajando para continuar brindando un servicio comercial de calidad».

F/VTV