Hospital Cardiológico Infantil supera las 860 intervenciones pediátricas en 2025

El Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa registró 863 intervenciones pediátricas en lo que va de 2025, una cifra que reafirma su posición como centro de referencia nacional e internacional. Así lo informó su directora general, Nuramy Gutiérrez, al destacar el esfuerzo del equipo médico y el respaldo institucional que sostiene este programa de alta complejidad.

Gutiérrez precisó que, al 25 de noviembre, el centro alcanzó 650 cirugías cardiovasculares, además de 85 procedimientos de hemodinamia, 15 implantes de marcapasos y 112 intervenciones no cardiovasculares vinculadas al perioperatorio especializado. Subrayó que estos resultados colocan al país a la par de naciones con altos estándares en cirugía cardíaca infantil, un logro que calificó de “orgullo extraordinario”.

La directora resaltó que estos avances se concretan pese a las restricciones derivadas de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Indicó que, aun en este contexto, el hospital ha logrado sostener su operatividad gracias al compromiso del personal multidisciplinario y a la continuidad de las políticas públicas que priorizan la atención de niñas, niños y jóvenes con cardiopatías congénitas.

Recordó que el modelo de atención del Cardiológico Infantil nació en 2006 con la visión del presidente Hugo Chávez y ha sido fortalecido por el presidente Nicolás Maduro, quien ha mantenido como prioridad la salud cardiovascular pediátrica a través del Sistema Público Nacional de Salud. Señaló que esta política ha permitido garantizar capacidad técnica, infraestructura y servicios totalmente gratuitos.

El hospital mantiene su estatus como institución de referencia para Venezuela y Latinoamérica, respaldando la consolidación de logros del Gobierno Bolivariano en materia de salud pública. Con calidad asistencial, gratuidad y eficiencia, continúa ampliando su alcance para ofrecer soluciones oportunas a la población infantil que requiere atención cardiológica especializada.

T/CO