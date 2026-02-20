Hospital Universitario de Caracas alcanza hito histórico con 13 mil marcapasos implantados

El Hospital Universitario de Caracas (HUC), alcanzó la cifra histórica de 13 mil marcapasos implantados de forma gratuita a venezolanos y venezolanas que lo requerían. Este hito se enmarca en el despliegue del Plan por la Salud y la Vida 2026, específicamente en el implante de marcapasos y hemodinamia, en cumplimiento de los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y en enlace con el Sistema 1×10 del Buen Gobierno para proteger a los sectores más vulnerables.

El anuncio lo hizo la vicepresidenta Sectorial de Salud, Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, doctora Isabel Iturria, al informar que el pasado jueves, 19 de febrero, el centro de salud registró este hito en sus instalaciones ubicadas en la Ciudad Universitaria de la capital venezolana.

Iturria, acompañada del director general del HUC, Luis Lira, y del cardiólogo Mauricio Rondón, explicó que este logro representa el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

La vicepresidenta sectorial calificó la jornada como un día especial y subrayó que estos 13 mil procedimientos representan una cifra profundamente significativa de personas que han recuperado su salud cardiovascular.

Durante su intervención, destacó que el Hospital Universitario de Caracas se consolida como un pilar en la atención de alta complejidad, brindando respuestas oportunas y de calidad. “Nos unimos a la alegría de ver cómo 13 mil personas han sido atendidas dentro de este hospital, recibiendo una oportunidad de vida gracias a un sistema que prioriza la atención gratuita”, expresó.

Durante el anuncio, se hizo un reconocimiento especial al equipo humano del área de marcapasos del HUC, cuya dedicación ha sido clave para el éxito de estas intervenciones.

Logro institucional y personal

Por su parte, el líder del equipo de marcapasos, Mauricio Rondón, médico cardiólogo, manifestó su orgullo por el alcance de esta meta institucional y personal. “Estamos hoy celebrando nuestro número 13 mil de marcapasos colocados dentro del Hospital Universitario como una de las sedes más importantes del Plan por la Salud y La Vida 2026”, señaló el especialista.

Asimismo, adelantó la proyección del centro hospitalario en la cual “aspiramos a que este año podamos implantar 800 marcapasos”, recalcó.

Para culminar, la vicepresidenta sectorial, Isabel Iturria, explicó que el éxito de este programa de marcapasos demuestra cómo el Estado venezolano avanza hacia una fase de mayor capacidad de respuesta, donde la salud pública se convierte en una bandera de paz y protección para el pueblo.

Esta ofensiva no solo garantiza el acceso a insumos de alto costo, sino que reafirma el compromiso de las instituciones, como el Hospital Universitario de Caracas, de pasar de la resistencia a la acción directa, con el fin de asegurar que cada diagnóstico se traduzca en una solución efectiva y humana.

“Así seguimos avanzando, pasando de la resistencia a la ofensiva. Una ofensiva por la paz, por la vida y por nuestro pueblo”, concluyó la Dra. Iturria.

