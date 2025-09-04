Hotel Gran Cacique Maiquetía fortalecerá el turismo en Venezuela

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo y el Centro Internacional de Inversiones Productivas concretaron un acuerdo para la gestión integral del Hotel Gran Cacique Maiquetía, que incluye administración, promoción y proyectos de modernización.

La reapertura forma parte de las políticas del Motor Turismo, orientadas a diversificar la economía y atraer inversiones al país.

La iniciativa no solo permitirá revitalizar la infraestructura del hotel, sino que también impulsará estándares de sostenibilidad y calidad en el servicio, consolidando a Maiquetía como un punto clave para la proyección de Venezuela como destino turístico internacional.

T/CO