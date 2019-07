Hoy se cumplen 200 años de la Batalla de Gámeza

Tal día como hoy, 11 de julio, pero en 1819, se libró la Batalla de Gámeza, preámbulo a la decisiva batalla del Pantano de Vargas, ocurrida el 25 de julio de ese mismo año, en la cual salieron derrotadas las tropas realistas de la corona, recordó este jueves el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

“¡Conmemoramos el Bicentenario de la Batalla de Gámeza! La grandeza de nuestros ejércitos libertadores que lucharon para liberar las tierras neogranadinas del imperio español, nos llena de fuerza para continuar la defensa de la Patria ante las canalladas imperiales. ¡Viva Bolívar!”, escribió el jefe del Estado venezolano a través de su cuenta en Twitter.

La Batalla de Gámeza, fue una acción militar de la guerra de Independencia de Colombia, efectuada el día 11 de julio de 1819, en el puente de Gámeza ubicado en el municipio de Gámeza, en el actual departamento de Boyacá.

Luego de los acontecimientos ocurridos el 10 de julio, donde fueron capturados y luego asesinados soldados del Ejercito Patriota a manos de los españoles, Simón Bolívar ordenó a sus hombres tomar la población de Gámeza para evitar el avance de las fuerzas realistas.

Al descenso de las tropas libertadoras, el batallón de Cazadores, ahora al mando del joven Sargento Mayor Joaquín París, se abasteció de ropas, alimentos y demás elementos logísticos en la población de Socha, para recomponer al ejército.

Bolívar comenzó a diseñar la estrategia para atacar a los realistas al mando del coronel José María Barreiro, quien se hallaba apostado en Sogamoso para custodiar la principal vía de acceso a Santafé.

Cuando avanzaban, las tropas de Bolívar, el comandante patriota tuvo que ubicarse en Tasco, sobre la banda oriental del río Chicamocha, y allí dispuso que la vanguardia al mando de Santander regresara a Gámeza para atacar la avanzada realista.

El batallón de Cazadores, a la vanguardia de la división, fue atacado en el trayecto, lo que hizo tomar a Joaquín París la decisión de desviarse por el borde del río Gámeza hasta la población de Tópaga, ubicada a una altura que permitía el acceso a Gámeza por un flanco distinto.

Al ver Santander que París iba a ubicarse con su columna al lado de una cerca de piedra, resultando un blanco fácil para Barreiro, se adelantó con una escolta a sugerirle a París otro sitio de ubicación, pero el Sargento Mayor le respondió: no me declararé derrotado antes de que los españoles me venzan en franca lid.

Santander regresó a la retaguardia para cargar con el resto y al instante se inició el tiroteo, resistido por la división de vanguardia con insuperable valentía, logrando que Barreiro dejara libre el acceso a Gámeza. En un nuevo avance de las tropas libertadoras, hubo otro intercambio con los realistas, y el general Santander fue herido en el cuello pero permaneció en su puesto de mando.

Este combate fue un reñida batalla el cual tuvo duración de cuatro horas, causando bajas en ambos bandos. Una de ellas la del patriota coronel Antonio Arredondo, quien era el comandante del batallón de Cazadores, quien posteriormente fue remplazado por Joaquín París.

En está Batalla el Libertador Simón Bolívar vence a los realistas en Gámeza, actual departamento de Boyacá, Colombia, como parte de la Campaña Libertadora de Nueva Granada.

Fue un reñida contienda entre las tropas patriotas y las realistas, representantes del imperio español, Gámeza marcó un precedente importante en las batallas por la Independencia, en la que ambos bandos sufren los estragos del combate, cosechando muertos, heridos y prisioneros, además de la captura de armamentos y pertrechos; Tras el combate los realistas perciben que están ante una tropa aguerrida: un verdadero ejército dispuesto a vencer.

