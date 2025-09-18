HRW: Bombardeos de EEUU a embarcaciones constituyen ejecuciones extrajudiciales

La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves que los bombardeos ordenados por Estados Unidos contra dos embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela constituyen ejecuciones extrajudiciales y representan una grave violación de los Derechos Humanos.

“Los funcionarios estadounidenses no pueden ejecutar, de forma sumaria, a personas a las que acusan de tráfico de drogas”, declaró la directora de HRW en Washington, Sarah Yager, citada por Europa Press.

Añadió que “el problema de los narcóticos que entran a Estados Unidos no es un conflicto armado y los funcionarios estadounidenses no pueden saltarse sus obligaciones en materia de Derechos Humanos pretendiendo lo contrario”.

La denuncia de HRW se refiere a la operación anunciada por la administración de Donald Trump el pasado 2 de septiembre, cuando informó haber bombardeado en aguas internacionales una pequeña embarcación que, sin presentar pruebas, vinculó con Venezuela. El ataque habría dejado un saldo de 11 personas muertas.

La ONG alertó que la expansión de la autoridad de la Casa Blanca en este tipo de acciones podría derivar en nuevas violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos bajo el pretexto de la lucha antidrogas.

T/CO