IAEM abre temática hacia la descolonización

El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales –IAEM y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos -Celarg, entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, llevaron a cabo el Conversatorio San Juan en la Opción Decolonial.

En el conversatorio participaron como ponentes los músicos Fidel Barbarito, Nelson Hurtado, Miguel Contreras y Arnoldo Barroso, con el acompañamiento musical del colectivo Afro Libertad, integrado por Luis Felipe Hidalgo, Félix Navarro “El Gato” y Alexander Medina.

Lily Michelangelli, directora de la oficina de Investigación y Formación del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, comentó que este evento forma parte de una nueva temática del IAEM que consiste en “abrirnos hacia la descolonización, descolonizar las artes escénicas y musicales está entre uno de los objetivos de la institución. Perseguimos de alguna manera que las fiestas tradicionales sigan siendo vistas como un símbolo de la resistencia”.

Michelangelli, explicó que se trata de “abrir eso que no es que este velado, pero si que no nos damos cuenta, simplemente estamos en la fiesta y a veces no vemos como ese ritual de lo colonial versus lo nuestro, lo que vamos construyendo con el paso del tiempo, tratando de hacer una resistencia a lo religioso, y a ese sincretismo que tiene la fiesta venezolana”.

El músico Fidel Barbarito, manifestó estar muy contento de participar en esta actividad organizada por el IAEM con el apoyo del Celarg, que sirvió para reflexionar y compartir con niños de escuela primaria sobre la importancia de la celebración de San Juan y otras fiestas tradicionales venezolanas.

Barbarito, comentó que analizar las fiestas tradicionales desde una perspectiva histórica y critica “permite entender que son manifestaciones de resistencia, que son experiencias de nuestra propia identidad y comprender que las estamos celebrando hoy porque forman parte de nuestra cotidianidad gracias a la consciencia de nuestras abuelas y abuelos… y a la valentía de imponerse a reiteradas prohibiciones que sufrieron estando esclavizados, de celebrar sus músicas, danzas, fiestas y cosmovisiones”.

En este encuentro, el cultor Arnoldo Barroso, expresó que es importante este tipo de manifestaciones para los niños, “porque la memoria siempre es un grado cero, y cuando uno interviene en un grado con la cultura ya es una cosa distinta porque estamos hablando sencillamente de un arranque orgánico y no un arranque estructural tipo aula de clases, sino arranque vivencial”.

Luis Felipe Hidalgo, músico, integrante del colectivo Afro Libertad, también resaltó la importancia que los niños sepan como son las formas musicales de nuestros pueblos, en este caso San Juan, hicimos una pequeña muestra de lo que es el San Juan en Curiepe (Estado Miranda), Puerto Cabello, nos paseamos por los diferentes momentos que se dan en esta celebración.

La idea es que cada 15 días, se realice un nuevo conversatorio en los espacios del Celarg. Se tiene previsto que el próximo conversatorio cuente con la participación de Luis Felipe Pellicer y Humberto González, ellos también estarán hablando desde el enfoque de la descolonización que “es una opción de ver las cosas desde lo decolonial, ver como nosotros desde la resistencia vamos creando símbolos”, expresó Lily Michelangelli.

T/Prensa IAEM

F/Arturo Moreno