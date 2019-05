IAEM dictará taller de Redes Sociales para comunidad artística

Con la finalidad de consolidar competencias estratégicas y de gestión en los trabajadores del área cultural y artística, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), realizará un taller de Redes Sociales.

Esta actividad se llevará a cabo desde la Sala de mapas, piso 16 de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, con una duración de tres días: miércoles 08 mayo (9:00 am), viernes 10 mayo (9:00 am) y miércoles 15 mayo (9:00 am).

Es preciso señalar que este curso abordará temas como: Origen y evolución de las Redes Sociales, Marketing digital, Organizarnos para diseñar la estrategia, Elaboración del boceto de trabajo, Plataformas para gestionar redes sociales, SEO, Plataformas para gestionar redes sociales, entre otros.

Para mayor orientación es posible comunicarse con la Dirección de Investigación y Formación, ubicada en el piso 16 de la torre norte del Centro Simón Bolívar, en horario de 9:00 am a 12:00 m., a través del número telefónico 0212.482.73.96. o enviando tus datos al correo electrónico: imaginariodelasartes@gmail.com.

T/Prensa Digital MippCI