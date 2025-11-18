Iglesias cristianas evangélicas de EEUU se unirán en oración por Venezuela

Este martes 18 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, las iglesias cristianas y evangélicas de Estados Unidos (EE. UU.) se unirán en oración para vencer las amenazas militares que se ciernen desde su país contra Venezuela, y abogarán para que Dios Todopoderoso y Jesucristo protejan a la nación suramericana.

“Se unen en oración, yo me uno también y llamo a todas las iglesias evangélicas, cristianas, católicas a unirnos con las iglesias de EE. UU., en las oraciones, gran poder para vencer en esta situación donde queremos que siga triunfando la paz”, informó el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, al leer una carta recibida de un importante pastor norteamericano que menciona su preocupación por las amenazas que se emiten desde el Gobierno norteamericano.

“El propósito central es que Cristo tome el mando absoluto de esta situación y no permita que ningún soldado norteamericano, ni hoy ni jamás, dispare un solo tiro al pueblo de Venezuela”, leyó el jefe de Estado, parte del contenido de la misiva recibida, en el segmento Zona Digital de su programa ConMaduro+.

El presidente Maduro indicó que la carta recibida de uno de los pastores evangélicos de Michigan, así como de otras misivas de varios lugares de Estados Unidos, es respuesta a la advertencia que hizo la semana pasada a Trump, sobre esta pretensión de atacar y masacrar a Venezuela, un pueblo cristiano, noble y trabajador, que es pacífico y no amenaza a nadie.

Esta respuesta, dijo, es una evidencia de que se está levantando un gran movimiento de opinión pública en Estados Unidos para apoyar a Venezuela y rechazar los ataques. «Espero que este movimiento detenga las manos de aquellos que de manera enloquecida están lanzando misiles; este pueblo seguirá diciendo su verdad, no nos van a callar».

