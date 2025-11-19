Iglesias evagélicas brindaron respaldo espiritual al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano

El Palacio de Miraflores fue escenario este martes del Encuentro de Oración por la Paz, donde pastores y pastoras de Venezuela y del mundo se congregaron para brindar respaldo espiritual al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano.

Durante la jornada, se destacó la fortaleza cristiana y espiritual de la nación, que se mantiene firme frente a las dificultades y amenazas externas. En sus palabras, el mandatario agradeció profundamente el acompañamiento de las comunidades de fe: “Estamos hoy más unidos que nunca. Le agradezco a ustedes, pastores, pastoras, pueblo de Dios, pueblo de Cristo, su apoyo espiritual que es el más grande”, expresó.

El profeta Effershon Pérez, proveniente del estado Miranda, señaló que las recientes adversidades han revelado la riqueza de valores y la capacidad de unión del país: “Hemos descubierto que somos una nación con una fuerza espiritual capaz de vencer cualquier desafío”, afirmó.

Por su parte, el pastor Ernesto Acosta, de la parroquia Caricuao en Caracas, resaltó que el liderazgo nacional cuenta con un propósito divino: “No hay fuerza humana que pueda desarticular el plan que Dios ha puesto en usted para conducir los destinos de esta nación”, dijo con fervor.

El encuentro contó con la presencia de la Primera Dama, Cilia Flores, el diputado y vicepresidente de Asuntos Religiosos del PSUV, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el jefe de Gobierno de Caracas, Nahún Fernández, y el alcalde del municipio Vargas, José Manuel Suárez Maldonado, junto a otras autoridades nacionales y regionales.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial