III Juegos Deportivos Nacionales Comunales: Trujillo prioriza la seguridad de los niños

En el marco de los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025, el General de Brigada Darwin Reyes Romero, Segundo Comandante de la SOI N.° 23 de Trujillo, informó sobre el amplio despliegue de seguridad que se mantiene en la entidad con el propósito de resguardar a niños, jóvenes y atletas provenientes de todo el país.

El General Reyes Romero destacó que este esfuerzo se ejecuta en estricto cumplimiento de las instrucciones del Comandante en Jefe y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y bajo la coordinación directa con la Gobernación del Estado Trujillo, liderada por el Mayor Gerardo Márquez, en perfecta articulación popular-militar-policial.

“Nos encontramos aquí, la Fuerza Armada, los organismos de ciudadanía y los órganos preventivos, en este despliegue de seguridad donde garantizamos el bienestar y la seguridad de nuestros atletas, nuestros jóvenes que están presentes en esta sede de los Juegos Deportivos Comunales”, afirmó.

Para asegurar el éxito del evento deportivo y proteger a los participantes, se han activado, 1.200 funcionarios de seguridad, 160 unidades patrullas, 120 motocicletas tácticas y 60 ambulancias.

El general indicó que este dispositivo integral tiene como objetivo asegurar que las actividades deportivas se desarrollen en un ambiente seguro.

“Todo ello para garantizar que este despliegue de seguridad sea un éxito y que estos Juegos contribuyan al desarrollo tanto físico como al bienestar de todos nuestros jóvenes venezolanos que participan en estas actividades”, enfatizó.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a las instituciones civiles y preventivas, reiteró su compromiso con el resguardo del pueblo y con el fortalecimiento de los espacios deportivos y comunitarios en el país.

