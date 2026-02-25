Impacto positivo del programa «Pesca tu Plástico» es reconocido por la presidenta Encargada Delcy Rodríguez

Desde el año 2023, los pescadores y pescadoras de las costas venezolanas llevan a cabo el programa «Pesca tu Plástico», una iniciativa vital que ha abordado la grave crisis de contaminación por plásticos en mares del país.

Con cifras alarmantes que revelan la presencia de 1 mil 500 millones de toneladas de plástico en los mares, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, considera urgente actuar para mitigar los desequilibrios ambientales que esto causa.

«Si los océanos y los mares están ahogados en plástico, los seres humanos no vamos a poder respirar. Y ya se está dando un proceso donde estamos respirando los microplásticos», explicó la Mandataria Nacional Encargada sobre el tema.

La acumulación de plástico no solo afecta la biodiversidad marina, sino que también interfiere con el intercambio de oxígeno, poniendo en peligro la capacidad de respirar de los seres humanos.

Una realidad mundial

El impacto del plástico en los océanos es devastador. «En el mundo se venden 5 mil millones de bolsas al año y el 70-80% termina en los océanos y en los mares», informó Rodríguez.

Este desbalance ecológico es un llamado a la acción tanto para el Gobierno Nacional como para el pueblo, donde los pescadores y pescadoras, con una profunda conciencia ambiental, se han convertido en los defensores de la naturaleza al participar activamente en la recolección de plásticos.

El programa «Pesca tu Plástico» no solo es un esfuerzo por limpiar los mares venezolanos, sino que también representa una fórmula extraordinaria para defender los derechos de la naturaleza y fomentar la economía circular en el manejo y la gestión de plástico.

Prensa Presidencial