Asamblea Nacional permaneció en 2016 “de espaldas al país”

Además del desacato ante el TSJ, la falta de quorum, que ocasionó la suspensión de 37 sesiones, es una situación nunca antes vista en la historia del Poder Legislativo venezolano

Durante el año 2016 la gestión de la Asamblea Nacional (AN), cuya mayoría está en manos del sector opositor, se caracterizó por tres premisas fundamentales: el permanente desacato ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la constante violación al Reglamento Interior y de Debate y la insistente falta de quorum, lo que ocasionó la suspensión de 37 sesiones del máximo órgano legislativo, hecho nunca antes visto en ningún período de la historia del Poder Legislativo venezolano.

Este accionar legislativo motivó que los integrantes del Bloque Parlamentario de la Patria aseguraran a lo largo del todo el año 2016 que dicha actitud “es una muestra más de la irresponsabilidad” de la derecha venezolana, que permanece “de espaldas al país”.

Por otra parte, la AN también fue insistente en su intención de un golpe de Estado parlamentario contra el presidente Nicolás Maduro, al pretender copiar la experiencia de Honduras, Paraguay y Brasil, desconociendo de esta manera la realidad venezolana.

REITERADA FALTA DE QUORUM

En un breve resumen de la gestión del Parlamento en los primeros seis meses, instalada el 6 de enero del 2016 su Directiva Ejecutiva, tenemos que la primera suspensión ocurrió el martes 12 de enero de 2016, cuando la sesión convocada para las 10:00 am no se concretó ya que el presidente de la AN, diputado Henry Ramos Allup, argumentó que no había quorum.

En esa oportunidad, la suspensión también obedeció a la situación de desacato de la AN. Como se recordará en ese momento el Parlamento no podía sesionar con motivo de la sentencia del TSJ, en cuanto a que el Parlamento incurrió en desacato al juramentar a los tres diputados del estado Amazonas en representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El jueves 25 de febrero se suspendió la sesión a causa de un impasse con las barras de las bancadas políticas: el Bloque Parlamentario de la Patria y la MUD. Allup ordenó el desalojo de las barras del hemiciclo pero como estas se negaron a abandonar el recinto suspendió la sesión. Otra sesión suspendida por “falta de quorum” fue el jueves 21 de abril.

Entre la falta de quorum y la constante violación del Reglamento Interior y de Debate de la AN, el bloque revolucionario se retiraba de las sesiones convocadas por la Directiva de la AN, ya que como lo aseguraba el jefe de la Fracción del Bloque Parlamentario de la Patria, diputado Héctor Rodríguez, “la sesión es ilegal e inexistente”.

La sesión era ilegal, ya que en la propuesta del orden del día se convocaba la sesión para la 10:00 am, y según establece el artículo 64 del citado Reglamento, las sesiones se realizarán bajo el siguiente régimen, “a la hora fijada, en este caso 10:00 am, el presidente o presidenta solicitará al secretario o secretaria informar si hay quorum para comenzar la sesión. En caso negativo, se esperará un tiempo máximo de 30 minutos, se levantará un acta de asistencia de acuerdo con lo previsto en este reglamento. Transcurridos los 30 minutos debe suspenderse la sesión”.

AN REPROBÓ PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE

Dada la manera de legislar del sector opositor, a mediados del año 2016, el diputado revolucionario Francisco Torrealba aseveró que las reiteradas suspensiones de sesiones por falta de quorum son “una muestra más de la irresponsabilidad” de la derecha venezolana, que continúa “de espaldas al país”.

Aseveró que la AN no solo “ha reprobado el primer semestre”, sino que están encaminados a reprobar el segundo semestre: “nunca antes asamblea alguna en nuestro país tuvo tantas ausencias, lo que habla de la irresponsabilidad con la que se maneja la derecha venezolana”.

Para el jueves 24 de noviembre la oposición ya había suspendido por falta de quorum la sesión número 32. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro, por medio de su cuenta Twitter @NicolasMaduro, manifestó: “qué vergüenza, Destruyeron la Asamblea Nacional… El que tenga ojos que reaccione… mientras, sigamos trabajando nosotr@s… Trabajo y más trabajo.

En un segundo tuit, el Jefe del Estado expresó: “La Asamblea Nacional Adeca burguesa es una Vergüenza para el país… Otra vez sin quorum… Van 32 sesiones fallidas…Hasta cuándo???

El “colmo” ocurrió el pasado 15 de diciembre, cuando la Directiva de la AN suspendió por falta de quorum la sesión número 37 en la que pretendía de manera inconstitucional, puesto que se encuentra en desacato ante el TSJ, designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Es necesario resaltar que esta suspensión pone al descubierto la desunión interna de la MUD, ya que el verdadero motivo para suspender la sesión fue debido a que los candidatos propuestos por la propia oposición para asumir los cargos en el CNE, William Barrientos y Adolfo Superlano, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y Ricardo Fernández por el Foro Indígena, no estaban presentes al momento de la votación y por tal motivo se tomó la decisión de la suspensión.

