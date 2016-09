Continúan llegando delegaciones internacionales para participar en la XVII Cumbre del Mnoal

A medida que iba avanzando la tarde otras delegaciones internacionales fueron arribando al principal aeropuerto de la Isla de Margarita para participar en la VVII Cumbre del Mnoal

En el transcurso de la tarde de este miércoles, arribó el canciller de India, Vijay Kumar Singh, al estado Nueva Esparta para participar en la XVII Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados (Mnoal), que se llevará a cabo hasta el próximo domingo 18 de septiembre.

Posteriormente, llegó el Primer Ministro de Serbia, Aleksandar Vučić, acompañado por el representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez.

Durante la tarde, arribó el canciller del Ecuador, Guillaume Long, quien tras pisar suelo venezolano declaró estar seguro “que los países del Sur, de América Latina, de África y de Asia, van a jugar un rol fundamental en el devenir de nuestros pueblos porque tenemos que cambiar el sistema injusto en que vivimos”.

Agregó que son los países del Mnoal, los que están “llamados a jugar un rol vanguardista para cambiar las reglas del juego que están siendo impuestas desde países, algunos de ellos con nostalgia imperial y los venimos a rechazar desde aquí”.

Destacó que el Ecuador, al igual que todos los países que participan, están “absolutamente comprometidos con las nobles causas de los países no alineados”.

“Somos no alineados frente al neoliberalismo, somos no alineados frente al imperialisnmo y somos no alineados frente a la injusticia. Hemos venido a reivindicar la justicia global y la importancia de los pueblos del Sur para cambiar las reglas del juego que ha impuesto el norte”, dijo, para finalizar.

El Mnoal es el segundo organismo más grande del mundo, después de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conformada por 120 países miembros, 17 países observadores y 10 organizaciones internacionales observadoras.

