Mexicanos inician septiembre con nueva alza en luz y gasolina

Los mexicanos inician el noveno mes del año con un aumento de los precios en combustibles y electricidad que, de acuerdo con especialistas, dañará aún más el poder adquisitivo de la población.

El sábado pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que la gasolina Magna aumentará este jueves 2 centavos (0.14 por ciento), por lo que costará 13.98 pesos por litro, mientras que la gasolina Premium se mantiene sin cambios, por lo que el litro seguirá costando 14.81 pesos por litro.

El dólar está a 18.75 pesos mexicanos.

En el caso del diésel, el litro de este combustible se ajustará 47 centavos (3.36 por ciento) para quedar en 14.45 pesos.

La nueva alza en el precio de la gasolina Magna, afirmó la dependencia hacendaria, será el último en lo que resta del presente año, como sucedió el mes pasado con la gasolina Premium y que, de acuerdo con el comunicado de la dependencia, “refleja la recuperación reciente en el precio del petróleo”.

Pero la SHCP no aclaró si el diésel tendrá la misma estabilidad que las gasolinas en su tarifa de los próximos meses.

Además, el martes pasado, Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó ante los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que en el paquete económico 2017 se propondrá liberalizar el precio de la gasolina.

Sin embargo, especialistas del sector energético consideraron que el país no tienen las condiciones ni de competencia ni de infraestructura necesarias para adelantar esta medida, por lo que le saldrá cara no sólo al ciudadano sino al propio Gobierno federal.

Igualmente este jueves incrementaron las tarifas eléctricas para industria y comercio con un alza de entre 6.5 y 8.4 por ciento, en comparación al mismo periodo de 2015, mientras que para el sector doméstico de bajo consumo se mantendrán sin cambio.

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el ajuste de las tarifas en el mes de septiembre está relacionado con los aumentos de los precios de los combustibles, con los que se genera la energía eléctrica registrados en este mes en comparación con julio. Con esos dos combustibles se genera más del 50 por ciento de electricidad en México.

PROMESA INCUMPLIDA

El enésimo incremento a la gasolina que entró en vigor este jueves ha despertado la molestia de la ciudadanía, quien se muestra inconforme y arrepentida de haber votado por el presidente Enrique Peña Nieto, quien prometió detener los ‘gasolinazos’ y que en los últimos meses aprobó tres variaciones al precio de los combustibles y también a la energía eléctrica.

A decir de los mexicanos, el gobierno ha traicionado por completo al pueblo, ya que aun cuando afirmó que gracias a la Reforma Energética no se registrarían más alzas a los precios de los combustibles en México, desde el mes de julio las gasolinas y la luz no han parado de subir.

Estas son algunas opiniones de ciudadanos, recogidas por el Diario de Poza Rica

Salma López:“Nuestro recibo de luz nunca bajó de precio, fue una mentira que nos iría mejor, hoy vemos que el gobierno nos mintió con todas sus letras, aunque no tenemos coche notamos que los alimentos se han encarecido, el sueldo apenas nos alcanza y por eso mejor casi no prendemos los focos”.

Arturo Domínguez Hernández: “Es increíble, yo estoy arrepentido de haberle hecho caso a la gente y haber votado por ese hombre, no comprendo qué fue lo que pasó, creímos en él, pero ahora estamos mal, apenas hubo un incremento a la gasolina y ahorita ya viene otro, tengo coche, pero mejor no lo uso, prefiero andar a pie o en taxi porque me sale más barato, todo lo de las reformas son una mentira gigantesca”.

Lizbeth Hernández: “Subió la gasolina y también los precios de la canasta básica, no hay beneficio con las reformas, mi recibo de luz me llegó entre 30 y 50 pesos más caro, aunque queramos ahorrar luz, el gasto el mismo, tratamos de no gastar tanto, pero de nada sirve”, manifestó

José Luis Castillo Perea: “El gobierno nos tiene con un pie en el cuello, cada que quiere sube los precios de todo, ya no hay confianza en el gobierno, hace lo que quiere, prometieron que no iba a subir la gasolina, la luz y el gas y ahora estamos hasta el tope de gastos, hay mucha gente que no tiene dinero ni para comer, menos para pagar la luz, el gobierno lo único que está haciendo es destruirnos”, dijo el señor .

F/Telesur

F/Cuartoscuro