México: Escasez de gasolinas, por “falta de liquidez de Pemex”

Por su parte, la petrolera señaló que el mal clima en el puerto de Tuxpan impidió descargar los buques

Empresarios gasolineros rechazaron que acaparen combustible y que esa sea la causa del desabasto de gasolinas en diversos puntos del país, a unos días de que se liberalicen los precios en algunos estados del norte –lo que según especialistas incrementará el costo del combustible– y atribuyen la escasez a que Petróleos Mexicanos (Pemex) no tiene liquidez para pagar el producto y a que hay un proceso de revisión de las seis refinerías que baja la producción.

El presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González Córdova, comentó en entrevista que las estaciones de servicio tienen como máximo tres tanques de almacenamiento (uno para la Magna, otro para la Premium y uno más para el diésel) con una capacidad hasta de 100 mil litros cada uno, lo que apenas serviría para vender producto tres o cuatro días.

La Jornada buscó la opinión de Pemex respecto de los señalamientos del presidente de la Amegas, pero no obtuvo respuesta.

“Sí, hay desabasto en Michoacán, Puebla, Querétaro, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y en otros estados porque las refinerías no están surtiendo lo que normalmente enviaban, debido a que están siendo inspeccionadas y tenemos información de que existe falta de liquidez por parte de Pemex para pagar el producto”, dijo el dirigente.

Petróleos Mexicanos informó este viernes que el mal tiempo en el puerto de Tuxpan, en el estado de Veracruz, impidió realizar la descarga habitual de combustibles y esto provocó retrasos en el suministro de gasolinas en algunas estaciones de servicio del Valle de México, pero aseguró que el problema se solucionaría durante este fin de semana.

A través de su cuenta de Twitter la empresa productiva del Estado aseguró que menos de uno por ciento de las gasolineras del Valle de México tienen retraso en la entrega de gasolina, y sólo en la del tipo Premium.

Fuentes de la empresa aseguraron que la falta de suministro no obedeció a inexistencia del producto, sino a la imposibilidad de bombearlo, pues los cargamentos que van llegando sirven para “empujar” el combustible que ya se encuentra en los ductos, por lo que no fue posible que éste llegara a algunas estaciones.

Sin embargo, el presidente de Amegas sostuvo una versión distinta. Aseguró que el desbasto no sólo ha afectado al Valle de México, sino a muchos estados. Ejemplificó que en Jalisco hay unas 300 gasolineras que desde hace 15 días sólo tienen un producto (Magna, Premium o diésel), pero les faltan dos, porque la política de Pemex ha sido enviar por lo menos algo a cada gasolinera para que tenga qué vender y no cierre.

“Tenemos conocimiento de que oficialmente Pemex inició la inspección de las seis refinerías con un órgano multidisciplinario para revisar las condiciones de riesgo en todas las instalaciones para prevenir accidentes, lo que provoca el paro de actividades”, señaló el dirigente.

Además, indicó que las 17 terminales marítimas que tiene el país están saturadas y padecen un cuello de botella para descargar sus productos “porque falta efectivo para pagarles”.

SE FORMAN COLAS

“En Manzanillo, por ejemplo, una terminal marítima atiende como a 800 estaciones de servicio de cinco estados, pero están haciendo colas y no hay producto porque los barcos están cerca de ahí, pero no los descargan hasta que no les paguen, o sea, mencionan que hay falta de liquidez para que venga ese producto”, señaló.

González Córdova insistió en que no hay acaparamiento por los gasolineros para tratar de beneficiarse con lo que parece ser un inminente aumento de los precios de la gasolina a partir de enero.

Antes de que termine el año la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene que dar a conocer el calendario mediante el cual se llevará a cabo el proceso de liberalización; sin embargo, se sabe que empezará en enero en los estados de Baja California y Sonora y en abril en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en el resto del país el precio seguirá regulado por Hacienda, pero se irá avanzando progresivamente hasta que en 2018 el mercado esté completamente liberalizado.

El presidente de Amegas aseguró que los niveles de inventarios de los gasolineros son de alrededor de 10 por ciento, pero la mayoría tiene un producto solamente y adelantó que aun cuando hubiera, el combustible tardará por lo menos una semana en llegar a todas las estaciones de servicio, por lo que es muy probable que en los próximos días los mexicanos pasen una “amarga Navidad” por la escasez de gasolina, dijo.

