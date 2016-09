Mineros bolivianos, con fachada de cooperativistas, buscan privilegios intolerables

Álvaro García Linera explicó que algunos empresarios, bajo la fachada de mineros cooperativistas, pretenden entregar los recursos de ese rubro a empresas internacionales

El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, aseguró este jueves que el quiebre de la relación entre algunos mineros cooperativistas y su Gobierno se dio como consecuencia de los intereses de empresarios que pretenden aprovecharse de los derechos otorgados al pueblo.

“Empresarios bajo el concepto de cooperativistas querían tener los derechos que son del pueblo”, indicó.

Linera aseguró que los cooperativistas, que en realidad son dueños de empresas, tuvieron control de las tierras de ese país durante muchos años y ahora pretenden recuperarlas.

El vicepresidente boliviano indicó que en Bolivia se ha producido un cambio, conocido como “desdoblamientos de clase”, donde ha surgido un sector que ha tomado una posición de enfrentamiento contra el gobierno y de búsqueda de privilegios, que son intolerables.

MEDIDAS DE DEFENSA

Para contrarrestar el abuso de ese sector privilegiado, Linera explicó las cinco fases de defensa, aplicadas por medio de decretos del Gobierno Plurinacional de Bolivia.

“Aquellas áreas mineras que no estén siendo utilizadas pasan nuevamente al Estado”, debido a que “estos sitios fueron entregados a las verdaderas mineras cooperativas para producir”, no para ser engordadas para la ganancia de algunos pocos.

“Este pequeño grupo de empresarios utilizan a trabajadores sin ningún tipo de protección laboral, sino que son tratados como peones para generar sus riquezas”, explicó Linera

“Alquilan las tierras a multinacionales”, eso no es amar a su país, sostuvo.

De acuerdo con Linera, la segunda de las fases es la prohibición del alquiler o arrendamiento de tierras que han sido entregadas para la producción en el país.

Linera destacó que la tercera fase va dirigida en defensa de los derechos laborales.

El vicepresidente aseveró que “si el empresario cooperativista ya no produce para el Estado y no respeta los derechos laborales de los trabajadores” ya no es considerado un cooperativista legal, puesto que no vela por los principios que defiende su país.

En este sentido, el funcionario boliviano aclaró que por estos grupos no se dejará de atender al sistema cooperativo, “eso está asegurado”.

Linera mencionó que el cuarto decreto está vinculado con discernir lo que es la empresa de lo que es la verdadera cooperativa, para lo cual comenzará desde este viernes un registro de las cooperativas.

El último decreto es prohibir el uso de dinamitas o materiales en futuras manifestaciones sociales; concluyó el vicepresidente boliviano.

EL LLAMADO DE EVO MORALES

El presidente de Bolivia, Evo Morales, recientemente aseguró que su Gobierno está dispuesto a un debate nacional con los mineros cooperativistas, pero que no habrá mano suave con aquellos que pretenden vender los recursos de Bolivia a grandes multinacionales, que están detrás de lo que le pertenece al pueblo.

“Sabemos de planes de desestabilización de sectores de la derecha, que en los últimos meses han estado enviando a sus principales voceros a los Estados Unidos”, dijo Morales.

BLOQUE POR LA VERDAD

Morales instó a los pueblos de la región a unirse contra los embates de la derecha.

Los pueblos de nuestra región saben que detrás de estas conspiraciones está el imperio estadounidense.

“Tengo mucha confianza en los movimiento sociales y se que ellos se levantarán, porque se les mostró la verdad por medio de derechos que para ellos no eran cumplidos en gobiernos de derecha”, concluyó.

FyF/Telesur