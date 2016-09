Presentador hondureño pidió a delincuentes matar en un horario diferente al de su programa televisivo

Eduardo Maldonado hizo esta solicitud pues, según él, necesita este espacio para poder hablar de temas más agradables

Eduardo Maldonado, quien se desempeña como presentador en el canal hondureño de televisión HCH, hizo una petición particular a los delincuentes durante su programa ‘Hable como hable’ en la que básicamente les solicitaba matar personas en un horario diferente al de su programa, para que no le interrumpiera en los temas que ya tenía preparados para cada edición.

“Les voy hacer una petición a los que matan gente, que no lo hagan en este horario porque a mí me deprime, se lucen a esta hora por el ‘rating’ del programa. Quiero pedirles de manera formal a los que planifican matar a personas sin ningún empacho que busquen otros horarios de HCH, pero que no sea el vespertino porque queremos discutir otros temas, pero que no lo hagan a esta hora, está bien cuando vayamos saliendo después de las cuatro, ya que siempre en HCH nos vamos a dar cuenta”, señaló Maldonado con un increíble convencimiento.

De acuerdo con el comunicador, la violencia en su país le hace pensar que allí vale más la vida de un perro que la de un ser humano. “ A mí me tocó ver a un familiar que en una casa particular le reclamó al dueño de la casa porque le pegó al perro pero estoy seguro de que si la patada me la hubiera pegado a mí, no le hubiera dicho nada”.

Los comentarios de Maldonado no calaron muy bien en varios televidentes quienes manifestaron su indignación en redes sociales por los comentarios que consideraban estimula los conflictos en un país con reconocidas problemas de violencia.

