Sunavi sancionó con Bs. 64 mil millones a tres inmobiliarias caraqueñas

Román Pineda, Superintendente Nacional de Arrendamiento y Vivienda, informó que la ley de Regularización y Control de Arrendamiento no establece en ninguna de sus partes la posibilidad de que los propietarios pierdan su vivienda, ya que en caso de desalojo se establece un protocolo, ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que la familia arrendada vaya a un refugio previamente autorizado por el Ministerio de Vivienda

Durante entrevista en el programa “Empoderate”, transmitido por RNV Activa, Román Pineda, Superintendente Nacional de Arrendamiento y Vivienda (Sunavi), informó este martes que fueron multadas por Bs. 64 mil millones tres grandes inmobilirias en Caracas.

Las medidas fueron tomadas tras determinar que las empresas realizaron actos de discriminación al momento de efectuar contratos de arrendamiento. Cabe destacar que la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento prohíbe ejercer discriminación, es decir, no se deben imponer condiciones para alquilar una vivienda.

Asimismo, refirió que los pagos por las transacciones deben hacerse en bolívares y no en moneda extranjera, al tiempo que expresó que la ley de Regularización y Control de Arrendamiento no establece en ninguna de sus partes la posibilidad de que los propietarios pierdan su vivienda, ya que en caso de desalojo se establece un protocolo, ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que la familia arrendada vaya a un refugio previamente autorizado por el Ministerio de Vivienda, si no tienen un lugar donde mudarse.

Del igual manera, recordó que esta ley establece los canon de arrendamiento a través de una tabla, por lo que no están permitidos los aumentos anuales, sin la previa autorización de Sunavi. “Hay una regularización especial donde se toma en cuenta la estructura, el año de construcción del inmueble, y los servicios que se ofrecen” para establecer las tarifas.

Instó a que las personas que sientan que han sido violentados sus derechos como arrendatarios, a acudir a cualquier sede de la Sunaviv en todas las capitales del país, para proceder a interponer su denuncia.

F/RNV