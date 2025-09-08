Imperialismo insiste en crear falsas narrativas para quedar como héroes del mundo

El imperialismo insiste en crear falsas narrativas para quedar como los héroes del mundo y «hacer ver que los malos somos nosotros, los latinos o los asiáticos», afirmó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de sus redes sociales.

«El imperialismo siempre miente, creando narrativas tipo Hollywood para quedar como los buenos», destacó el jefe de Estado en un material audiovisual que acompaña la publicación. Con estas acciones han atacado y destruido pueblos «diciendo que eran comunistas; en aquella época era por el comunismo, luego, cuando se cayó la Unión Soviética, se desplomó, crearon la narrativa tipo Hollywood del terrorismo».

Exaltó que con la figura del terrorismo inventaron las armas de destrucción masiva en Irak: «Todo era mentira, lo sabe el pueblo de Estados Unidos que me escucha; mintieron y mataron a un millón de iraquíes, luego mintieron y ocuparon militarmente y destruyeron Afganistán y salieron huyendo».

El mandatario nacional resaltó que «el que tiene moral y ética, que está con Dios y su causa, el Cristo Redentor, jamás podrá ser manchado» con falsas narrativas, manipulaciones y mentiras.

F/VTV