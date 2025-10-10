Impulsan banca comunal en beneficio de los caficultores de Trujillo

Fueron aprobados una serie de financiamientos para la banca comunal de tres municipios en el estado Trujillo, en aras de respaldar a los caficultores. Tales créditos fueron concedidos durante el desarrollo de una Gran Asamblea Comunera en los espacios del Gimnasio Néstor Rosales, en una reunión liderada por el ministro para Comunas, Ángel Prado; así como el gobernador de la entidad andina, Gerardo Márquez.

Específicamente, Prado anunció que diez bancos comunales de tres municipios del estado Trujillo —dos en Candelaria, tres en Pampán y cinco en Juan Vicente Campo Elías— recibirán apoyo específico para respaldar a pequeños productores de café, mediante un plan de fertilización que promueva la sostenibilidad agrícola y el desarrollo local.

“Hoy venimos junto a nuestro hermano gobernador Gerardo Márquez a una gran asamblea con productores y productoras de café aquí, […] Nos hemos comprometido que en los próximos días llegarán gandolas con fertilizantes y con el combustible porque estamos en la etapa de la cosecha del café».

Aseveró además: «Los bancos comunales de estas comunas de Santa Ana van a recibir financiamiento para atender a los pequeños productores de café y se garantiza cumplir con los precios establecidos en la gaceta del café”.

Por otra parte, informó sobre la aprobación de financiamientos para 40 comunas y circuitos comunales del territorio trujillano, para que así el Poder Popular pueda ejecutar proyectos vinculados a servicios públicos y mejoras en infraestructura comunal.

F/MinComunas