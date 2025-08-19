Impulsan la ciencia en Cojedes con jornadas comunales y recreativas

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) en Cojedes realizó una jornada científica comunal, formativa y cultural para niños y niñas del municipio Ricaurte, específicamente en la escuela Miguel Palao Rico, con el objetivo de garantizar espacios de recreación y aprendizaje durante las vacaciones escolares.

Esta actividad, que incluyó actividades agroecológicas, deportivas y recreativas, se enmarca en la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán y en el Plan Nacional Agosto Escuelas Abiertas 2025, una iniciativa del Ministerio para Educación.

Durante la actividad, los participantes exploraron el mundo de los animales a través de un recorrido por las instalaciones de la escuela; allí los niños y niñas pudieron identificar y aprender sobre la fauna que habita en la comunidad y la institución.

Para reforzar los conceptos de una forma divertida, se realizó un juego didáctico llamado «El triqui chao de los animales», que incentivó el aprendizaje y la agilidad mental.

El juego permitió que los niños profundizaran sus conocimientos sobre la importancia de los animales en el ecosistema de una manera lúdica y participativa.

Estas actividades de Fundacite Cojedes demuestran el compromiso con la educación y el impulso del conocimiento científico en edades tempranas.

F/Mincyt con información de la Fundación