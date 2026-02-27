Impulsan ordenanza municipal para proteger a las tortugas marinas en el municipio Arismendi de Nueva Esparta

Con el objetivo de fortalecer la conservación de las tortugas marinas en playa Guacuco, este viernes se realizó un encuentro en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, que reunió a prestadores de servicios turísticos y diversas instituciones nacionales y regionales comprometidas con la protección de la especie.

Durante la actividad, las autoridades ratificaron el compromiso de la municipalidad con la preservación de estos ecosistemas, respaldados por la ordenanza municipal de protección integral de las playas del municipio Arismendi, normativa que garantiza condiciones seguras para el libre acceso de las tortugas durante la temporada de desove. Playa Guacuco, es considerada uno de los principales puntos de anidación de estas especies en la isla.

El alcalde del municipio Arismendi, Alí Romero, destacó la importancia de resguardar este espacio natural y mantenerlo accesible para la ciudadanía.

“En playa Guacuco son más de 3 kilómetros de costa, con libre acceso a los recursos públicos para recibir a cualquier ciudadano que desee visitar una de las playas más hermosas, no solamente de Nueva Esparta, sino de todo el país”, dijo.

Romero señaló que estas jornadas de trabajo buscan capacitar y concientizar tanto a los prestadores de servicios como a los visitantes de la región norte costera.

“Tomemos en consideración que playa Guacuco es una de las principales playas de desove de las distintas tortugas que anidan, lo que representa un valor ambiental para Margarita”, afirmó.

Durante la reunión también se informó que la playa cuenta con una Brigada de Protección integrada por miembros de las comunidades, que realizan recorridos nocturnos y de madrugada, para verificar la llegada de tortugas, evaluar el estado de los nidos y, en caso de riesgo, trasladarlos a un sitio seguro.

El coordinador de Investigación de Fundambiente, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), Pedro Vernet, resaltó el rol ecológico de estas especies en la salud de las playas.

“Uno de los papeles más importantes de las tortugas que hacen vida en la zona, sobre todo por su tamaño y su comportamiento, es que contribuyen a mantener las playas bonitas, limpias y vivas, para que el turista y el usuario puedan disfrutar de una buena playa con buena arena”, sostuvo Vernet.

Las instituciones participantes ratificaron su disposición a continuar con la articulación de esfuerzos para los destinos turísticos sostenibles, garantizar la conservación de las tortugas marinas y promover una cultura de respeto hacia los ecosistemas costeros del municipio Arismendi.

