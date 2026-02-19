Impulsan plan estratégico para el sector pesquero en el estado Zulia

Con el objetivo de dinamizar la economía regional y fortalecer la soberanía alimentaria, el ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, encabezó una mesa de trabajo con el sector pesquero y acuícola del estado Zulia, donde anunció importantes medidas para la reactivación de las exportaciones.

El titular de la cartera pesquera destacó que el foco principal está puesto en la preservación del ecosistema para garantizar una actividad económica duradera. Al respecto, señaló que se iniciarán protocolos técnicos de evaluación de forma inmediata.

“Estamos a la espera de que se dé la autorización para reactivar las exportaciones; vamos a comenzar los muestreos acerca de la condición del cangrejo azul para que la pesca sea sostenible”, afirmó.

Asimismo, aclaró que el proceso está abierto a todos los actores del sector: “Toda aquella empresa, planta o comunidad pesquera que quiera iniciar la activación de la pesca del cangrejo azul lo puede realizar”.

La jornada contó con el acompañamiento del gobernador de la entidad, Luis Caldera, quien subrayó la magnitud de este gremio en la región.

El mandatario regional manifestó que la actividad involucra a más de 20 mil personas, y opera a través de 22 plantas procesadoras y más de cuatro mil embarcaciones.

Para garantizar que la reactivación cumpla con los estándares internacionales, anunciaron la activación de una comisión especial.

Esta instancia tendrá la tarea de dar continuidad al censo de los pescadores, además de supervisar rigurosamente la verificación de los parámetros establecidos respecto a la talla y tamaño del cangrejo azul para su colocación en el mercado internacional.

VTV