Presidente Maduro presenta avances de la Gran Misión Ciencia

En el marco del fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ofreció un balance sobre los logros alcanzados por la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación 2025.

Durante la jornada, el mandatario recorrió el Polo Científico Tecnológico Venezolano, sede de la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT), con el propósito de consolidar este espacio como un referente nacional en innovación científica.

En su visita, el presidente inspeccionó áreas clave equipadas con microscopios electrónicos de última generación, entre ellos el Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) y el de Emisión de Campo (FESEM). Estos instrumentos permitirán avanzar en investigaciones de alto nivel en disciplinas como la geología, la geoquímica y la criminalística, impulsando un ecosistema de ultramicroscopía único en el país.

La Gran Misión se estructura en cinco ejes fundamentales:

Vértice 1 : Promoción y conservación del talento científico nacional.

Vértice 2 : Desarrollo de espacios para la investigación y la innovación.

Vértice 3 : Aplicación de la ciencia y tecnología en la producción.

Vértice 4 : Avance hacia la transformación digital del país.

: Avance hacia la transformación digital del país. Vértice 5: Fomento de la cooperación internacional.

El complejo científico cuenta con instalaciones estratégicamente distribuidas:

Edificio Miranda : Residencia estudiantil para jóvenes de la Universidad de las Ciencias «Dr. Humberto Fernández Morán», con capacidad para 60 personas.

Edificio Ludovico Silva : Laboratorio de pesquisa neonatal del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA).

: Laboratorio de pesquisa neonatal del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). Edificio Sucre: Alojamiento para investigadores internacionales en áreas como salud, ambiente y agroalimentación.

Como parte de las políticas del Ejecutivo para potenciar el sector científico, todas las instalaciones del Polo Científico han sido renovadas, garantizando condiciones óptimas para el desarrollo de la ciencia en Venezuela.