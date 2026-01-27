Impulso a la «Nueva Comunicación» en Venezuela desde el Ministerio de Comunicación e Información

El ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, anunció este lunes a través de su canal oficial de Telegram la designación de tres nuevos viceministros, quienes jugarán un papel crucial en las áreas estratégicas de la denominada “Nueva Comunicación”. El ministro expresó su satisfacción por estos nombramientos, destacando que se trata de “jóvenes y talentosos” profesionales, capaces de responder a las necesidades comunicacionales de la patria en estos “momentos históricos”.

Los nuevos viceministros son:

– Dr. Gustavo Villapol – Viceministro de Gestión Comunicacional. Villapol es un reconocido escritor y experto en comunicación política, así como en análisis de datos. Su amplia experiencia incluye la dirección de espacios de difusión y la colaboración con instituciones, partidos políticos, movimientos y campañas electorales.

– Lic. Alberto Alvarado – Viceministro de Planificación y Estrategia. Alvarado es productor audiovisual y de programas multiplataforma, además de profesor en comunicación política. Su especialidad radica en la formación de equipos para desarrollar estrategias comunicacionales efectivas y en la construcción de narrativas impactantes.

– Lic. Johan Briceño – Viceministro de Comunicación e Información. Briceño es un destacado creador y editor de medios digitales virales en el país, con experiencia en línea editorial y discursiva. Su trayectoria se centra en el ecosistema digital, donde ha demostrado su capacidad para innovar en la comunicación.

Los tres funcionarios asumirán sus cargos de inmediato, con la misión de liderar la renovada estrategia de comunicación del Gobierno. Este anuncio forma parte de un esfuerzo más amplio por modernizar y fortalecer la capacidad comunicacional del Estado, adaptándose a las demandas de la era digital y a los desafíos contemporáneos.

Con este nuevo equipo, el Gobierno busca no solo mejorar la comunicación interna, sino también establecer un diálogo efectivo con la ciudadanía, fomentando así una comunicación más inclusiva y participativa en la construcción del futuro del país.

