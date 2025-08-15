Imputan a Milei y funcionarios por amenazas a periodista

Un fiscal federal ha imputado al presidente de Argentina, Javier Milei, y a otros miembros de su gobierno por presuntas amenazas contra la periodista Julia Mengolini.

La medida inicia una investigación formal para determinar si se utilizaron fondos públicos en una campaña de «terrorismo psicológico» contra la comunicadora.

El abogado de Mengolini, Juan Grabois, informó que la justicia ya está reuniendo pruebas para identificar a los responsables.

«La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal», declaró Grabois.

Según la acusación, el fiscal Fernando Domínguez de San Isidro busca evidencias sobre una supuesta entidad dentro del Estado que habría usado recursos públicos para hostigar a la periodista, quien ha denunciado una campaña de odio por parte de altos cargos del gobierno. La imputación no es una declaración de culpabilidad, sino el paso inicial para la recolección de pruebas.

T/CO