«Inaceptable»: Brasil rechaza bombardeos de EE.UU. contra Venezuela y el secuestro de Maduro

Benoni Belli, embajador de Brasil ante la Organización de Estados Americanos (OEA), rechazó este martes, durante una reunión del Consejo Permanente de esa instancia, «las agresiones militares» de EE.UU. contra Venezuela y el secuestro del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por órdenes del mandatario estadounidense, Donald Trump.

«Los bombardeos sobre el territorio de Venezuela y el secuestro de su presidente cruzan una línea inaceptable. Estos actos representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y amenazan a la comunidad internacional como un precedente extremadamente peligroso», dijo Belli, quien alertó que «el momento actual es grave y evoca tiempos que considerábamos pasados, pero que vuelven a asolar a América Latina y el Caribe».

«Las agresiones militares conducen a un mundo donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo. No podemos aceptar el argumento de que los fines justifican los medios, ese razonamiento carece de legitimidad y abre la posibilidad de dar a los más fuertes el derecho de definir lo que es justo o injusto, lo que es correcto o incorrecto, y desconocer las soberanías nacionales, dictando las decisiones que deben tomar los más débiles», agregó.

T/RT