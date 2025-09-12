Inameh prevé llegada de Onda Tropical N° 34 este viernes

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la Onda Tropical N° 34 llegará este viernes 12 de septiembre a Guayana Esequiba, tras desplazarse al norte de Surinam.

Asimismo, la Onda Tropical N° 35 avanza por el Atlántico Central Tropical y se estima su arribo al país entre el domingo 14 y lunes 15 de septiembre.

El organismo llamó a la población a tomar precauciones, ya que se esperan lluvias de intensidad variable en Miranda, Bolívar, Amazonas, Guárico, Apure, Portuguesa, Cojedes, Táchira, Mérida y Zulia.

