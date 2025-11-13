Inaugurada la III Expo Türkiye 2025 en Caracas

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este jueves la inauguración de la III Expo Türkiye 2025, que se desarrolla en el Centro de Convenciones del Parque Simón Bolívar de La Carlota, estado Miranda.

Destacó la importancia de este evento, realizado en el marco del 75 aniversario de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Türkiye, como un “espacio para la cooperación económica, para la cooperación comercial (…) de muestra a quienes hoy tienen una ofensiva de guerra comercial mundial”.

Recalcó se trata de “un espacio cooperación, de normalidad, de buen relacionamiento, como debe hacerse en el marco de las relaciones internacionales, del derecho internacional”.

Rodríguez enfatizó que la Expo representa “la complementariedad económica que buscan los países. Los países buscan relacionarse en ámbito de amistad, de cooperación, pero sobre todo de legalidad”, en momentos donde “el mundo padece lo que son arrebatos desde Washington, de guerras comerciales o de amenazas en el Caribe, esta es la relación internacional que nosotros apostamos, que nosotros abogamos, que nosotros promovemos y que nosotros consolidamos con la Diplomacia Bolivariana de Paz”.

REDACCIÓN MAZO