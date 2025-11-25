Inaugurada moderna sede de Protección Civil en municipio Sucre del estado Aragua

Desde la Comuna Hijos de Chávez en Victoria, fue inaugurada la nueva y moderna sede de Protección Civil de la jurisdicción que lleva por nombre «Félix Alberto Pérez Gómez», en honor al hombre de naranja y Fundador de este organismo por la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy.
En el acto, la mandataria regional resaltó que próximos a los 405 años de la fundación de Cagua y elevación a parroquia eclesiástica, aunado al aniversario de este cuerpo de seguridad, “el pueblo de Cagua y el estado Aragua deben sentirse orgullosos con todo lo que se hace, por el trabajo diario que realiza Protección Civil y también en honor a un gran hombre, Félix Alberto Pérez que entregó su vida a causa justa en esta institución… mi cariño y mi respeto a todos estos hombres y mujeres que llevan este color naranja”.
“Cagua da ejemplo de gestión, de gobernabilidad, de humanismo y de cercanía con el pueblo. Y desde aquí agradecemos al presidente Nicolás Maduro”, puntualizó la gobernadora Sánchez.
Por su parte, el alcalde Wilson Coy, destacó que junto a PC ayudan al pueblo, “somos instrumentos del conductor de victoria, del presidente Nicolás Maduro, que al final de cuenta es el que orienta, para que nuestro pueblo tenga la mayor suma de felicidad posible… Esta sede va a acelerar el tiempo de respuesta a Cagua, Bella Vista, Turmero, todos los que pasen por la carretera nacional, y apoya la gestión del estado Aragua para, como lo exige nuestro ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello”.
Nuevos y modernos equipos
Además de la recuperación del espacio, la cual está enfocada en la segunda transformación «ciudades humanas, infraestructura y servicios públicos, para el Buen Vivir», se realizó la dotación de equipos para el fortalecimiento de la tercera transformación que comprende Seguridad y Defensa, que en este caso desempeña el cuerpo de PC.
El mandatario municipal expresó que cuentan con 75 funcionarios activos de Protección Civil Sucre que ahora cuentan con 6 motos para el Grupo Motorizado de Atención Inmediata (Grumae), 3 ambulancias modernas, una Unidad de Rescate, un sistema de Alarma para las Emergencias, un Pluviómetro para medir la cantidad de agua de lluvia que cae y así ser más efectivos en dar respuesta inmediata y preventiva.
Obra moderna de altos estándares
Se ejecutó la edificación en su totalidad de aceras, brocales, cunetas, losas de concreto, techo, cómodas oficinas, estacionamiento de ambulancia, patio de formación, sala de monitoreo «Aurora», sala de comunicaciones, instalación del sistema de alarma de salida de emergencia como también la zona de banderas y ceremonial.
Asimismo, se realizó el friso de paredes, instalación de agua potable y servida; sistema de bomba de agua potable, aire acondicionado, además de la puesta en marcha del plan color y ornato, quienes embellecieron los espacios para un mejor paisajismo.
De igual manera, las estructuras se basan en contenedores que son los dormitorios, oficinas administrativas, sala operativa que se convierte en espacios versátiles y duraderos que soportan condiciones extremas lo que permite una mejor movilidad, sostenibilidad y flexibilidad, ya que los contenedores gozan de estos beneficios.
Por su parte, la mandataria regional, expresó su satisfacción por la puesta en marcha de esta obra gracias al trabajo conjunto con el presidente Nicolás Maduro, la Gobernación de Aragua y la Alcaldía del municipio Sucre que se traducen en resultados positivos para las comunidades en la consolidación del hábitat.
Destacó las obras civiles realizadas en los alrededores de la sede donde se evidencia una vez más la organización y planificación enfocadas en las siete transformaciones todo esto como parte de las políticas públicas implementadas para dar cumplimiento con la segunda y tercera transformación, orientadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.