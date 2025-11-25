Inaugurada moderna sede de Protección Civil en municipio Sucre del estado Aragua

Desde la Comuna Hijos de Chávez en Victoria, fue inaugurada la nueva y moderna sede de Protección Civil de la jurisdicción que lleva por nombre «Félix Alberto Pérez Gómez», en honor al hombre de naranja y Fundador de este organismo por la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy.

En el acto, la mandataria regional resaltó que próximos a los 405 años de la fundación de Cagua y elevación a parroquia eclesiástica, aunado al aniversario de este cuerpo de seguridad, “el pueblo de Cagua y el estado Aragua deben sentirse orgullosos con todo lo que se hace, por el trabajo diario que realiza Protección Civil y también en honor a un gran hombre, Félix Alberto Pérez que entregó su vida a causa justa en esta institución… mi cariño y mi respeto a todos estos hombres y mujeres que llevan este color naranja”.

“Cagua da ejemplo de gestión, de gobernabilidad, de humanismo y de cercanía con el pueblo. Y desde aquí agradecemos al presidente Nicolás Maduro”, puntualizó la gobernadora Sánchez.

Por su parte, el alcalde Wilson Coy, destacó que junto a PC ayudan al pueblo, “somos instrumentos del conductor de victoria, del presidente Nicolás Maduro, que al final de cuenta es el que orienta, para que nuestro pueblo tenga la mayor suma de felicidad posible… Esta sede va a acelerar el tiempo de respuesta a Cagua, Bella Vista, Turmero, todos los que pasen por la carretera nacional, y apoya la gestión del estado Aragua para, como lo exige nuestro ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello”.

Nuevos y modernos equipos

Además de la recuperación del espacio, la cual está enfocada en la segunda transformación «ciudades humanas, infraestructura y servicios públicos, para el Buen Vivir», se realizó la dotación de equipos para el fortalecimiento de la tercera transformación que comprende Seguridad y Defensa, que en este caso desempeña el cuerpo de PC.

El mandatario municipal expresó que cuentan con 75 funcionarios activos de Protección Civil Sucre que ahora cuentan con 6 motos para el Grupo Motorizado de Atención Inmediata (Grumae), 3 ambulancias modernas, una Unidad de Rescate, un sistema de Alarma para las Emergencias, un Pluviómetro para medir la cantidad de agua de lluvia que cae y así ser más efectivos en dar respuesta inmediata y preventiva.

Obra moderna de altos estándares

