Inaugurado Centro de Entrenamiento para Emergencias y Desastres en la UNES Aragua

Se inauguró el Centro de Entrenamiento para la Atención de Emergencias y Desastres, ubicado en el núcleo de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), en el estado Aragua. El acto se realizó mediante un pase televisivo desde Caracas con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hacia la entidad central.

El nuevo espacio académico y operativo está diseñado para fortalecer la preparación de cadetes y funcionarios de los órganos de seguridad, con el objetivo de garantizar respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de riesgo. La infraestructura incluye un simulador de fuego real y dos torres multipropósito, elementos que permitirán prácticas en condiciones similares a escenarios de emergencia.

El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Almirante Juan Carlos Oti Paituvi, detalló las capacidades del centro y su importancia para la formación integral en materia de seguridad. “A través de este centro de entrenamiento, nosotros nos vamos a preparar para la atención de eventos naturales o antrópicos, para poder enfrentar los diferentes tipos de fuego y también realizar la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas”.

La instalación busca consolidar un sistema de adiestramiento especializado que contribuya a la protección de la población y al fortalecimiento de la defensa integral del país. Con ello, se promueve la capacitación técnica y operativa de los cuerpos de seguridad en escenarios de alta exigencia.

La UNES, como institución formadora en el área de seguridad ciudadana, amplía así sus capacidades académicas y prácticas, donde ofrece herramientas modernas para enfrentar emergencias y desastres, con un enfoque integral que articula prevención, respuesta y recuperación.

F/VTV