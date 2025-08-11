Inauguran Consultorio Odontológico “Corazón de Jesús” en Macuto

El pueblo de Macuto celebró la inauguración del Consultorio Odontológico “Corazón de Jesús”, ubicado en el sector El Cojo, un espacio completamente remodelado y acondicionado para brindar atención odontológica profesional a la comunidad.

La obra, impulsada por el Gobierno Bolivariano, representa un paso firme en la consolidación de un Sistema Público Nacional de Salud digno, gratuito y accesible para todos.

Durante el acto, el gobernador José Alejandro Terán destacó que esta entrega tiene un profundo valor simbólico, pues demuestra que ni el bloqueo económico ni las adversidades han detenido el compromiso de garantizar bienestar al pueblo guaireño.

«Este consultorio es más que infraestructura, es una promesa cumplida. Significa salud, calidad de vida y un Estado que sigue de pie trabajando por su gente.» Expresó Terán.

El nuevo consultorio ofrecerá servicios especializados que incluyen extracciones, limpieza, mantenimiento general y colocación de resinas dentales, con capacidad para más de 600 atenciones mensuales.

La representante del Consejo Comunal Guaicamacuto, Francia Arteaga, informó que la atención se realizará por previa cita, articulada directamente con los consejos comunales del sector, lo que permitirá organizar y garantizar un servicio eficaz y continuo para toda la comunidad.

La puesta en marcha del “Corazón de Jesús” no solo mejora la infraestructura de salud, sino que fortalece el tejido social de Macuto, devolviendo sonrisas y calidad de vida a sus habitantes, y reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano de seguir ampliando la cobertura sanitaria en cada rincón de La Guaira.

