Inauguran en Carabobo la 18° edición de la FITVen

Este viernes, quedó inaugurada la 18ª Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FITVen) en Puerto Cabello, estado Carabobo, con la participación de 35 países, incluyendo a Sudáfrica como nación invitada. El evento se llevará a cabo hasta el 1 de diciembre.

El gobernador de la entidad central, Rafael Lacava, agradeció al Ministerio de Turismo, liderado por Leticia Gómez, por seleccionar a Puerto Cabello, al que calificó como un «nuevo activo turístico para impulsar la economía nacional».

Tanto Lacava como la ministra Gómez destacaron que la FITVen busca mostrar la «verdadera cara» de Venezuela, su cultura, oportunidades y bellezas naturales, desmintiendo la «campaña de descrédito» internacional contra el país. Gómez, además, expresó su agradecimiento al pueblo de Carabobo, a los alcaldes y alcaldesas «de este hermoso estado por recibirnos, por recibir a nuestros invitados internacionales y mostrar que esto es Venezuela, un país que establece puentes para entrelazarnos con otros pueblos”.

La ministra Gómez detalló que la edición cuenta con delegados de naciones como Rusia, China, Vietnam, Cuba y Guatemala, buscando establecer puentes de conexión entre pueblos.

Mientras tanto, Daniella Cabello, presidenta de Marca País, calificó esta FITVen como «la mejor que se ha hecho», resaltando la voluntad del pueblo venezolano de impulsar el crecimiento económico y las potencialidades turísticas y agroproductivas. «Esta es la verdad de los 24 estados de Venezuela”, aseveró. El gobernador Lacava, también agradeció a Cabello por el trabajo realizado en el marco de esta feria: “Gracias, Daniella, por el trabajo maravilloso que estás haciendo al empujar este gigantesco barco, que se llama Venezuela”.

De igual manera, le dio las gracias al presidente Nicolás Maduro «por su valentía, claridad, orientaciones, sus ganas de salvar al pueblo venezolano y darnos la fuerza para seguir defendiendo lo nuestro”.

Esta feria cuenta con 250 stands, donde se muestra la cultura y la historia de sus regiones. A su vez, la FITVen cuenta con espacios en los que los participantes podrán demostrar sus capacidades gastronómicas con “cocina en vivo”.

