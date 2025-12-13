Inauguran Laboratorio de Genética y Reproducción Animal en Miranda

Desde el Centro de Biotecnología Agrícola, en los Altos de Pipe, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, inauguró el Laboratorio de Genética y Reproducción Animal «ciencias para la vida», con el objetivo de mejorar la metodología reproductiva animal en el país.

El ministro Molina añadió mediante un pase televisivo, que de la mano de la Gran Misión Ciencias «Humberto Fernández Morán», hermanada con la Gran Misión «Madre Tierra Venezuela», seguirán trabajando por la construcción del ecosocialismo en Venezuela.

En este sentido, Alberto Quintero, presidente del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), resaltó que este laboratorio tiene el objetivo de atender la problemática actual de los rebaños de ganado, evaluando sus perfiles bioquímicos y genéticos; para de esta manera, ver cómo están sus sistemas reproductivos y el proceso de cruzamientos.

«Esto contribuye a la independencia alimentaria de Venezuela, porque nuestra meta es convertirnos en un laboratorio de referencia nacional e internacional, en el uso de metodologías reproductivas para el desarrollo de la ganadería en nuestro país», enfatizó Quintero.

Para finalizar, Molina subrayó que este laboratorio cuenta con un equipamiento tecnológico de primera calidad y alta tecnología, para seguir avanzando en el desarrollo tecnológico.

T/Prensa Presidencial