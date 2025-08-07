Inauguran Plaza Bolivia “La Hija Predilecta del Libertador” en Caracas Caracas, 6 de agosto de 2025 VTV

Con motivo de los 200 años de la independencia de Bolivia, fue inaugurada la Plaza Bolivia, “la hija predilecta del libertador”, en el bulevar de Catia, parroquia Sucre del oeste de Caracas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la apertura del espacio durante la jornada del Consejo Federal de Gobierno, celebrada en el Palacio de Miraflores. “Le digo al pueblo de Caracas y al de Bolivia que les hago entrega de esta magnífica plaza, de la promesa de Antonio José de Sucre, de Simón Bolívar, de los pueblos y la paz”, expresó.

La obra fue develada por la alcaldesa de Caracas, A/J Carmen Meléndez, quien destacó que el nuevo espacio público está destinado al disfrute ciudadano y representa un gesto de hermandad entre ambas naciones. “Es un regalo para Caracas al lado de la Plaza Sucre, al cumplirse los 200 años de la independencia de la República de Bolivia, hoy Estado Plurinacional de Bolivia”, expresó la alcaldesa, quien además agradece el respaldo de las autoridades nacionales en la ejecución de la obra, acto en el que también fue revelada la placa conmemorativa en homenaje al país andino.

El monumento fue construido en un lapso de 23 días bajo la dirección del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas. El titular de esa cartera, Juan José Ramírez, informó que la obra se desarrolló con planificación urbana y coordinación interinstitucional. “Estos trabajos se realizaron con bastante planificación de la ciudad de Caracas, donde se ha atendido con Juntos Todo es Posible. Se logró en tiempo récord esta construcción”.

Durante el acto inaugural, se desarrollaron actividades culturales que incluyeron música tradicional y danzas típicas, en homenaje a la historia compartida entre Venezuela y Bolivia. El embajador boliviano en Venezuela, Sebastián Michel, participó en la ceremonia en la que agradece por el reconocimiento. “Hace 200 años Bolívar y Sucre dejaban un lugar tan bello para pasar todo tipo de sacrificio por la libertad de todo un continente”. Añadió que “tenemos el compromiso de hacer que esa independencia haya valido la pena por la integración de nuestros pueblos”.

Michel recalcó a su vez el respaldo histórico de Venezuela hacia Bolivia. “Siempre hemos contado con Venezuela, nuestra hermana mayor a lo largo de la historia. Desde Cipriano Castro hasta el Comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro, esta plaza conmemora el cariño que nos une. Esta es la seña de nuestra unión para siempre”, afirmó.

T y F/ VTV