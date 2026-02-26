Incautadas más de 2,8 toneladas de marihuana en el estado Zulia

En una operación conjunta desplegada en el sector Guincua, municipio Bolivariano Guajira del estado Zulia, cuerpos de Seguridad del Estado incautaron 2 mil 804 kilos con 6 gramos de marihuana, distribuidos en 5 mil 729 envoltorios. El procedimiento permitió decomisar 107 fardos de la sustancia ilícita que se encontraban enterrados en la zona.

La acción fue ejecutada por funcionarios del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), junto al Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), como resultado de labores de inteligencia e investigación sostenidas en la región fronteriza.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), el hallazgo constituye uno de los golpes más relevantes contra el tráfico de drogas en la entidad zuliana durante las últimas semanas. “Esto representa un contundente golpe al narcotráfico en la entidad, gracias a una operación ejecutada en perfecta fusión popular, militar y policial”.

Las autoridades destacaron que este tipo de procedimientos refuerza la capacidad operativa del Estado venezolano para detectar, desmantelar y neutralizar estructuras dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes, especialmente en zonas estratégicas del occidente del país.

El Gobierno Bolivariano reiteró su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico, fortaleciendo la articulación entre los organismos de seguridad y la comunidad organizada, en cumplimiento de las políticas de defensa y paz impulsadas por el Ejecutivo nacional.

T/CO