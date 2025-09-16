Incautan más de 3 mil 600 kilos de cocaína en operación conjunta

En una operación conjunta, ejecutada en perfecta Fusión Popular, Militar y Policial, el Estado venezolano logró la incautación de 3 mil 680 kilogramos de presunta cocaína en aguas del estado Falcón, provenientes de la Guajira colombiana, reafirmando su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico.

La información fue ofrecida en un comunicado oficial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP).

“Esta operación representa un nuevo golpe certero contra las mafias del narcotráfico que pretenden utilizar nuestro territorio como ruta del crimen. Venezuela se mantiene firme, con lealtad y compromiso patriótico, en defensa de su soberanía”, expresó el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón.

La acción fue desarrollada por una comisión mixta integrada por efectivos del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes lograron interceptar una embarcación tipo Go Fast.

Durante el procedimiento fueron aprehendidas cuatro personas, presuntamente vinculados a una estructura criminal dedicada al tráfico de sustancias ilícitas provenientes de la Guajira colombiana.

Además, durante el procedimiento fueron incautados diversos elementos de interés criminalístico, entre ellos una embarcación tipo Go Fast equipada con cuatro motores fuera de borda de alta potencia, un teléfono satelital, dos teléfonos móviles, dos radios satelitales portátiles y un sistema de posicionamiento global (GPS), utilizados presuntamente para facilitar la navegación y comunicación en actividades ilícitas.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público (MP), con competencia en la materia, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Esta operación se suma a los esfuerzos sostenidos del Gobierno Bolivariano por erradicar el narcotráfico en el país, mediante acciones coordinadas de inteligencia, investigación y despliegue territorial, que han logrado la incautación de más de 60 toneladas de drogas en los primeros ocho meses del año 2025.

