Incendio forestal en Los Teques está totalmente controlado

El ministro para el Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, informó que las autoridades lograron sofocar un incendio forestal que se registró la tarde del lunes en la Zona Protectora de Los Teques, estado Miranda.

El siniestro se produjo en las adyacencias del Centro Nacional de Procesados Militares.

Las llamas comenzaron alrededor de las 6:00 p.m. y fueron extinguidas a las 10:00 p.m., luego de activarse los protocolos de protección ambiental.

En ese sentido, Ñáñez resaltó la labor de funcionarios que participaron en las labores de control, incluyendo al Grupo de Rescate Cóndor 1 y los equipos de Protección Civil de los municipios Guaicaipuro y Carrizal, quienes enfrentaron condiciones de riesgo para proteger tanto a la población como al entorno natural.

El incendio afectó vegetación media y alta y presentó un comportamiento de copa, lo que hizo que las llamas alcanzaran las copas de los pinos y provocaran explosiones por las altas temperaturas, aumentando la complejidad de las operaciones.

Las autoridades mantienen la zona en guardia de cenizas para evitar reactivaciones. Desde el Ministerio para Ecosocialismo reiteraron la importancia de la conciencia ambiental y recordaron que prácticas como la tala y quema indiscriminadas generan daños a la fauna, la calidad del aire y las fuentes de agua. Ante cualquier señal de fuego, se instó a comunicarse al 0800-AMBIENT y a fortalecer la cooperación cívico-militar en la protección del ambiente.

