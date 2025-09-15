Incorporarán clases de Inteligencia Artificial a escuelas y liceos del país

Para fortalecer los contenidos este año, iniciarán las clases de Inteligencia Artificial (IA) en los liceos y escuelas del país, para que los alumnos puedan desarrollar estas herramientas en pro de avanzar en los conocimientos tecnológicos.

Así lo anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el inicio de clases este 15 de septiembre, desde la Unidad Educativa Urbaneja Achelpohl en la parroquia San Pedro de Caracas.

En ese sentido, indicó que Venezuela muy pronto va a tener su Inteligencia Artificial, «soberana, nacional, articulada con el mundo, pero alimentada por nosotros los venezolanos, porque esas IA que conocemos lo que hacen es ‘lanzar flechas’, no le podemos dejar todo a la IA».

Exhortó a los más jóvenes a incentivar la lectura, «porque eso nos lleva a la investigación y es necesario leer, las herramientas tecnológicas son muy buenas, pero también hay que buscar en los libros».

