India afirma haber superado a Japón como cuarta economía mundial

El gobierno de la India aseguró en su revisión económica de fin de año que el país superó a Japón como la cuarta mayor economía del mundo. La confirmación oficial depende del cálculo final del Producto Interno Bruto (PIB) anual que se publicará en 2026, pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere que India superará a Japón en el próximo año.

Las autoridades del país más poblado del mundo confían también en rebasar a Alemania, que el año pasado adelantó también a Japón, en los próximos tres años; y convertirse así en la tercera economía mundial después de Estados Unidos y China para 2027. «India se encuentra entre las grandes economías con un crecimiento más rápido en el mundo y está bien posicionada para mantener este impulso», afirmó la revisión económica del gobierno de la India.

«Con un PIB valorado en 4,18 billones de dólares, India ha superado a Japón como la cuarta economía mundial y está encaminada a desplazar a Alemania del tercer puesto en los próximos dos años y medio o tres años, con un PIB previsto de 7,3 billones de dólares en 2030». Las proyecciones del FMI de cara a 2026 estiman un PIB de 4,51 billones de dólares para India, por encima de los 4,46 billones pronosticados para Japón.

La evaluación optimista de Nueva Delhi se produce a pesar de las preocupaciones económicas causadas por la imposición de altos aranceles de Estados Unidos por las compras de la India de petróleo ruso. En ese sentido, el gobierno de la India subraya que este crecimiento refleja «resiliencia en medio de persistentes incertidumbres en el comercio global».

