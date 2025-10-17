Indígenas ecuatorianos convocan a una asamblea para mantener protestas

Organizaciones indígenas de la provincia ecuatoriana de Imbabura, donde se han registrado la mayoría de las protestas contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, convocan a una gran asamblea con el objetivo de mantener las movilizaciones, al rechazar la tregua parcial acordada por algunos dirigentes indígenas con el Gobierno.

La convocatoria se hizo al terminar una asamblea en la plaza principal de la localidad de Otavalo, en la que los presentes expresan su desacuerdo con los acuerdos alcanzados por los dirigentes con el Ejecutivo, que implicaban levantar los bloqueos a cambio de iniciar unas mesas de diálogo para tratar las exigencias y demandas de los indígenas.

«Que siga el paro. Para fortalecer a los pueblos. Les pedimos a todos que asistan. Es un llamado al diálogo y a la unidad», señaló un dirigente indígena de Otavalo, tras la asamblea en la que también participó la alcaldesa de la ciudad, Anabel Hermosa.

Se espera que la asamblea de este viernes se celebre en el punto donde fue asesinado el indígena Efraín Fueres, el primero de los tres manifestantes fallecidos por disparos en medio de la represión a las protestas en Imbabura. Otro dirigente indígena que participó en la asamblea afirmó que «el paro continúa«. «No nos levantamos de nuestras vías y puntos de resistencia. Sigue la residencia en cada uno de los puntos», confirmó el dirigente indígena Rafael Fueres.

Además, rechazó la presencia de militares en la zona. «Aquí no hay terroristas. Que los militares se vayan y se dediquen a trabajar en las zonas del país donde hay mayor violencia» dijo Fueres.

