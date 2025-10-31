Industria nacional prevé producir 8 millones de toneladas de cemento para 2026

Para el próximo año, se prevé la producción de un total de ocho millones de cementos por parte de la Corporación Socialista de Cemento, así lo informó este viernes el secretario general de la Federación Bolivariana de Cemento, José Vale; durante una entrevista en el programa “Al Aire”, que transmite Venezolana de Televisión.

Por otra parte, Vale resaltó que la reactivación de plantas industriales como la de Pertigalete, Ocumare en el estado Miranda, Cerro Azul en Monagas; y Cemento Andino en Trujillo fue concretada mediante el esfuerzo de los trabajadores. «Si dejan a los trabajadores seguir innovando y seguir llevando la propuesta, nosotros vamos a garantizar la producción las 24 horas», extendió.

Asimismo, señaló que mantienen alianzas en conjunto con el Ministerio de Industria Nacional; y que los Consejos Productivos de Trabajadores juegan «un papel muy importante». Prosiguió que la organización realiza jornadas de venta especial en cooperación con las comunas, para que el cemento «pueda llegar a nuestro pueblo a precios justos».

En relación con el Poder Comunal, indicó que la vinculación con las ferreterías comunales «van a ser de gran alianza para nuestro pueblo». En la misma instancia, reiteró que el cemento producido por la Corporación «debe garantizar las políticas del Estado para la Misión Vivienda, para las obras del Estado que son de interés social».

F/VTV