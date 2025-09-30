Infante: Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz marca un hito de unidad

Durante la sesión ordinaria de este martes, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante, destacó el carácter extraordinario de la instalación de los capítulos regionales y sectoriales del Consejo Nacional para la Soberanía y la Paz, calificándolas como una verdadera expresión de unidad nacional en defensa de la autodeterminación.

Infante informó que participó en la activación de la sección sectorial de trabajadores, a la que asistieron más de 4 mil delegados sindicales, representantes de sindicatos, federaciones sindicales y movimientos obreros.“Estaban ahí compañeros de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, pero también dirigentes de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV). Más allá de las críticas al Gobierno, se convoca a la patria toda”, expresó.

El parlamentario enfatizó que este llamado trascendió las diferencias políticas, religiosas e ideológicas, reuniendo a líderes empresariales, representantes de diversas iglesias, rectores de universidades, activistas culturales, intelectuales, jóvenes y deportistas. “Estamos dispuestos a defenderla con la verdad, con argumentos, con organización, con movilización y con mucha diplomacia”, afirmó.

Infante enfatizó que el Consejo Nacional para la Soberanía y la Paz reúne lo mejor de la sociedad venezolana y representa el sentir de más del 95% de la población que rechaza la guerra y está comprometida con la paz. “Estamos dispuestos a defenderla con la verdad, con argumentos, con organización, con movilización y con mucha diplomacia”, afirmó.

Hizo un llamado a los parlamentarios y actores políticos a sumarse a esta iniciativa sin oportunismo. “No se trata de coyuntura, se trata de la patria. Desde los grupos de amistad interparlamentaria debemos salir a la ofensiva para llevar la verdad de Venezuela y defender el derecho sagrado de mantener nuestra República en paz”, concluyó.

T/MAZO