Infante en instalación del Consejo Nacional para la Soberanía y la Paz: Nosotros no queremos la guerra

“Nadie quiere guerra, nosotros no queremos la guerra”, enfatizó Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), reafirmando el compromiso del Pueblo venezolano con la defensa de la paz durante la instalación del Consejo Nacional para la Soberanía y la Paz – Capítulo Caracas.

Infante destacó que el Consejo fue creado para aunar la voluntad de los sectores activos del país en un momento en que se intensifican las amenazas externas a la estabilidad nacional.

“No se trata de oportunismo electoral o político”, aclaró. “Se trata de defender el sagrado derecho a la soberanía y la paz, ante el despliegue militar en aguas del Caribe por parte del Gobierno norteamericano”.

El parlamentario enfatizó que los venezolanos se han preparado para defender la paz, atendiendo el llamado del presidente Nicolás Maduro ante una posible agresión militar. En este sentido, informó que millones de hombres y mujeres se alistaron voluntariamente en la Milicia Bolivariana como expresión de compromiso patriótico.

