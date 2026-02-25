Infantino ratifica confianza total en México para el Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este martes en Barranquilla que mantiene «confianza total en México» para la realización del Mundial de este año, programado en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pese al reciente brote de violencia que generó preocupación internacional.

Durante una rueda de prensa, Infantino indicó que la FIFA mantiene un seguimiento permanente de la situación en el país, pero destacó su plena confianza en las autoridades mexicanas y en la presidenta Claudia Sheinbaum.

«Estamos analizando y monitoreando la situación en México, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta, en las autoridades, y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible», expresó.

El pasado domingo se registraron hechos violentos que encendieron alertas sobre la seguridad durante el torneo. Sin embargo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la FIFA sostuvo un encuentro el lunes con sus oficinas en México y no tiene intención de retirar ninguna sede. México organizará cinco partidos en el Estadio Banorte, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

El país también será escenario en marzo del Torneo clasificatorio para el Mundial de 2026, que otorgará dos cupos para la Copa del Mundo. La cita inaugural se celebrará en el remodelado estadio Banorte, con el partido entre México y Sudáfrica programado para el 11 de junio.

Infantino subrayó la importancia del fútbol mexicano y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad. «Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna ni en otro planeta, pasan cosas, por eso tenemos Estados, policías, autoridades, que van a asegurar el orden y la seguridad», señaló.

El dirigente concluyó su intervención reafirmando la confianza de la FIFA: «De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum, estamos en contacto regular con la Presidencia y las autoridades y seguimos, de todas maneras, la situación. El Mundial va a ser una fiesta increíble».

