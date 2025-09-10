Informe denuncia asesinatos de civiles en Gaza por francotiradores israelíes

Una investigación internacional reveló que francotiradores del Ejército israelí dispararon contra civiles desarmados en Gaza durante la ofensiva de noviembre de 2023.

El trabajo conjunto de The Guardian, ARIJ, Der Spiegel, ZDF y Paper Trail Media documenta al menos seis muertes ocurridas el 22 de ese mes.

Entre los señalados se encuentra Daniel Raab, ciudadano estadounidense-israelí, quien admitió haber abierto fuego contra tres palestinos. Uno de los casos más impactantes fue el de Salem Montasser Doghmosh, de 19 años, abatido cuando intentaba recuperar el cuerpo de su hermano, también asesinado. Testigos afirman que ninguna de las víctimas representaba una amenaza.

El informe incluye videos y testimonios que apuntan también al alemán Daniel Graetz como otro de los responsables. Los materiales fueron verificados por el Instituto Fraunhofer, que descartó manipulaciones en las grabaciones.

Las organizaciones periodísticas concluyen que los ataques constituyen violaciones graves del derecho internacional y contradicen incluso los protocolos internos del Ejército israelí, que prohíben atacar a personas dedicadas a recuperar cadáveres.

